Украинские бойцы сбили "ночного охотника" - ударный вертолет врага: эффектное видео
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Меткий выстрел наших бойцов не оставил вражеской технике никакого шанса
Украинские военнослужащие, которые неустанно стоят на защите украинского государства уже 37-й день подряд, сбили над оккупированной Луганщиной вражеский ударный вертолет Ми-28.
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Указанную информацию в своем Telegram-канале в пятницу, 1 апреля, обнародовал полковник Вооруженных сил Украины и военный блогер Анатолий Штефан.
Как сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, нашим бойцам удалось поразить российский ударный вертолет Ми-28Н зенитной ракетой, которая буквально отсекла от летательного аппарата рулевой винт.
У боевой техники оккупантов после ювелирного выстрела украинских зенитчиков не осталось ни одного шанса.
Стоит также отметить, что из опубликованных кадров трудно оценить, когда и где именно был уничтожен вражеский вертолет, однако в сети распространяется информация, что боевая машина была подбита недалеко от одного из населенных пунктов Луганской области.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российская федерация, которая и дальше не отказывается от попыток захватить украинские земли, только за последние сутки во время боев в Украине потеряла восемь своих самолетов.
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