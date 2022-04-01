Украинские бойцы сбили "ночного охотника" - ударный вертолет врага: эффектное видео

Меткий выстрел наших бойцов не оставил вражеской технике никакого шанса

Украинские военнослужащие, которые неустанно стоят на защите украинского государства уже 37-й день подряд, сбили над оккупированной Луганщиной вражеский ударный вертолет Ми-28.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Указанную информацию в своем Telegram-канале в пятницу, 1 апреля, обнародовал полковник Вооруженных сил Украины и военный блогер Анатолий Штефан.

Видео уничтожения российского самолета

Как сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, нашим бойцам удалось поразить российский ударный вертолет Ми-28Н зенитной ракетой, которая буквально отсекла от летательного аппарата рулевой винт.

У боевой техники оккупантов после ювелирного выстрела украинских зенитчиков не осталось ни одного шанса.

Фото сбитого украинцами самолета рф

Стоит также отметить, что из опубликованных кадров трудно оценить, когда и где именно был уничтожен вражеский вертолет, однако в сети распространяется информация, что боевая машина была подбита недалеко от одного из населенных пунктов Луганской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская федерация, которая и дальше не отказывается от попыток захватить украинские земли, только за последние сутки во время боев в Украине потеряла восемь своих самолетов.