Укр

Украинские бойцы сбили "ночного охотника" - ударный вертолет врага: эффектное видео

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Фото иллюстративное: самолет Ми-28 Новость обновлена 01 апреля 2022, 16:52
Фото иллюстративное: самолет Ми-28

Меткий выстрел наших бойцов не оставил вражеской технике никакого шанса

Украинские военнослужащие, которые неустанно стоят на защите украинского государства уже 37-й день подряд, сбили над оккупированной Луганщиной вражеский ударный вертолет Ми-28.

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Указанную информацию в своем Telegram-канале в пятницу, 1 апреля, обнародовал полковник Вооруженных сил Украины и военный блогер Анатолий Штефан.

Видео уничтожения российского самолета

Как сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, нашим бойцам удалось поразить российский ударный вертолет Ми-28Н зенитной ракетой, которая буквально отсекла от летательного аппарата рулевой винт.

У боевой техники оккупантов после ювелирного выстрела украинских зенитчиков не осталось ни одного шанса.

Фото сбитого украинцами самолета рф
Фото сбитого украинцами самолета рф

Стоит также отметить, что из опубликованных кадров трудно оценить, когда и где именно был уничтожен вражеский вертолет, однако в сети распространяется информация, что боевая машина была подбита недалеко от одного из населенных пунктов Луганской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская федерация, которая и дальше не отказывается от попыток захватить украинские земли, только за последние сутки во время боев в Украине потеряла восемь своих самолетов.

Теги:
#Украина #Россия #ВСУ #Літак
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