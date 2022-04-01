После войны с Украиной россии предрекли распад: "потеряет Калининград и Курилы"

Свои права на эти территории могут заявить Польша и Япония

Россия заплатит за военное вторжение в Украину очень высокую цену — потеряет сразу несколько территорий, которые сейчас считает своими.

Об этом в пятницу, 1 апреля, в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Оперативно о главном читайте в нашем Telegram-канале

По мнению Данилова, у россии после завершения захватнической войны против Украины заберут в первую очередь все четыре Курильских острова, а также Калининград. И таким образом, по мнению секретаря СНБО, восстановится "историческая справедливость".

"В результате этой войны, когда развалится российская федерация, а так оно и будет, Япония получит свои четыре острова Курильской гряды, которые они унесли после второй мировой войны. Если будет желание Польши забрать себе Калининград, то они смогут это сделать по результатам этой войны", — заявил Алексей Данилов.

Напомним, что Япония претендует на четыре южных острова Курил — Итуруп, Шикотан, Кунашир, Хабомаи. Эти территории в конце второй мировой войны аннексировал Советский Союз, выселив оттуда всех японцев. Между россией и Японией в 1956 году было подписано право на завершение боевых действий, однако мирный договор заключен не был и ситуация с островами оставалась неопределенной. На днях Токио снова выдвинуло претензии Москве, заявив, что будет называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией России". Это произошло после того, как Москва отказалась продолжать переговоры, а потом еще и решила провести на Курилах военные учения.

Что касается Калининграда, то за свою историю город принадлежал как польским, так и немецким королевствам и княжествам. Во времена польского владычества оно называлось Крулевец, а в Советский Союз оно попало как немецкий город Кенигсберг. Стоит отметить, что бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак уже говорил о том, что Польша должна "заявить права" на Калининградскую область.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о потере россией собственных территорий говорил и российский шахматист Гарри Каспаров, однако он указывал республики Татарстан и Чечня.