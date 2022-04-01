Новая россия будет меньше: Каспаров дал прогноз, какие территории отпадут

По мнению россиянина, как минимум две республики могут отсоединиться.

При условии сохранения инструмента санкций и грамотного его использования, у России есть шанс избавиться от имперского проклятия. Однако, новая страна будет значительно меньше — другими словами РФ потеряет территории.

Такое мнение выразил чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров на своей странице в Facebook.

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По его словам, Россия должна стать национальным государством в нормальном смысле этого слова и взять пример у США, где разные национальности, этносы и религии живут без имперской концепции на расширение.

Каспаров отметил, что новая страна Россия, вполне возможно, будет географически меньше. Но по его мнению, это не столь важно.

"Важно не думать о небольших территориях, которые можно потерять – Чечня, Татарстан. Нужно думать о том, сумеет ли эта новая Россия удержать Сибирь и Дальний восток, на который точит зубы Китай", — написал Каспаров.

Российский гроссмейстер также объяснил, почему для владимира путина даже частичное поражение в войне с Украиной — это серьезный удар, а потеря Крыма — вообще катастрофа.

"Крым – это кощеева игла путинского режима. И поэтому военный крах в Украине, возможная потеря Крыма в совокупности с экономическим крахом, который на мой взгляд неизбежен, приведет к тому, что на улицах мы увидим не 50 тысяч противников войны, а 10 миллионов. И совершенно очевидно, что никакой ОМОН с ними бороться не будет. Кончатся деньги на пропаганду. Режим начнет распадаться", — отметил шахматист.

А дальше, по его словам, окружение путина сделает из него "козла отпущения" и просто уничтожит. И никто из последующих правителей не захочет воевать с соседями после проигрыша, а запрос будет исключительно на восстановление нормальной жизни.

Ранее "Телеграф" обсудил с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым, почему путин просчитался как ситуация может развиваться дальше, и готова ли россия к мобилизации.