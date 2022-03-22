У путина прокомментировали конец мирных переговоров с Японией: в сети советуют отдавать Курилы

В ответ на японские санкции против россии москва отказывается от мирных переговоров о статусе Южных Курил

россия заявила, что в дальнейшем не планирует продолжать обсуждение мирного договора по южным Курильским островам с Японией.

Указанную информацию обнародовали в министерстве иностранных дел российской федерации, передают росСМИ.

"С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против россии в связи с ситуацией в Украине…, российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору из-за невозможности обсуждать подписание основного документа о двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и стремится нанести вред интересам нашей страны", — прокомментировал решение экс-президент России Дмитрий Медведев.

Кроме того, российская федерация приняла решение о введении "контрсанкций": запретила безвиз для японских граждан на Курилы, действовавший в течение последних 30 лет. В настоящее время бывшие жители Южных Курил не имеют возможности посетить места своих покинутых домов согласно максимально облегченной процедуре.

Также россия заявила о выходе из диалога с Японией относительно налаживания совместной хозяйственной деятельности на южной части островов и заблокировала продолжение статуса Японии как "партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу".

При этом в российском министерстве иностранных дел подчеркнули, что вся ответственность за ущерб теперь будет официально лежать на Токио, который сознательно избрал антироссийский курс вместо того, чтобы и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество с рф и лелеять добрые соседские отношения.

В сети пользователи отмечают, что таким образом руководство россии в очередной раз подтверждает факт, что им наплевать на суверенитет других государств. Есть и такие, кто проводит аналогию ситуации, сложившейся у россии с Курилами и с происходящим в "ЛНР" и "ДНР".

Остальные находят систематику в крайне редких заявлениях путинского приспешника Медведева и появлением на карте пары-тройки новых "независимых государств".

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что правительство Японии заявило о готовности отменить торговый статус "самой благоприятной нации" для российской федерации, а также уже успел ввести ряд жестких санкций против путинских чиновников из-за военных преступлений кровавого диктатора в Украине.