Укр

Япония пошла на обострение отношений с россией из-за Курил

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Курильские острова Новость обновлена 31 марта 2022, 15:48
Курильские острова

Токио будет официально называть четыре острова на Курилах оккупированными россией.

Японские власти на официальном уровне решили называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией России".

Как сообщает в четверг, 31 марта, агентство "Киодо Цусин", такая формулировка содержится в проекте нового выпуска "Синей книги по дипломатии" (правительственный справочник о внешней политике Японии).

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Известно, что Токио претендует на четыре южных острова Курил – Итуруп, Шикотан, Кунашир, Хабомаи. Эти территории в конце второй мировой войны аннексировал Советский Союз, выселив оттуда всех японцев. Между Россией и Японией в 1956 году было подписано право на завершение боевых действий, однако мирный договор заключен не был и ситуация с островами оставалась неопределенной.

Японские власти долгое время вплоть до 2003 года на официальном уровне называли острова "незаконно оккупированными", а до 2012 года — "исконными землями Японии". Однако в какой-то момент Токио перестало использовать такие формулировки, надеясь, что достигнет компромисса с Москвой. Японцы были готовы вернуться к декларации об островах 1956 года, согласно которой россияне должны были вернуть Хабомаи и Шикотан, однако этого так и не произошло.

В начале марта 2022 года глава МИД Японии Йосимаса Хаяси снова начал называть острова Курил "исконно японскими", а затем на отдельной конференции Токио заявило, что они "незаконно оккупированы".

Острова Хамобаи и Шикотан должны были отойти Японии еще в 1956 году.
Острова Хамобаи и Шикотан должны были отойти Японии еще в 1956 году.

Напомним, что Москва сразу после этого отказалась продолжать переговоры с Японией по Курильским островам. Более того, российские власти решили провести на Курилах военные учения, а через несколько дней запретили безвиз японских граждан на Курилы, действовавший на протяжении 30 лет.

Теги:
#Япония #Россия #Оккупация #Курильские островы
Курильские острова
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