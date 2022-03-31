Япония пошла на обострение отношений с россией из-за Курил
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Токио будет официально называть четыре острова на Курилах оккупированными россией.
Японские власти на официальном уровне решили называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией России".
Как сообщает в четверг, 31 марта, агентство "Киодо Цусин", такая формулировка содержится в проекте нового выпуска "Синей книги по дипломатии" (правительственный справочник о внешней политике Японии).
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Известно, что Токио претендует на четыре южных острова Курил – Итуруп, Шикотан, Кунашир, Хабомаи. Эти территории в конце второй мировой войны аннексировал Советский Союз, выселив оттуда всех японцев. Между Россией и Японией в 1956 году было подписано право на завершение боевых действий, однако мирный договор заключен не был и ситуация с островами оставалась неопределенной.
Японские власти долгое время вплоть до 2003 года на официальном уровне называли острова "незаконно оккупированными", а до 2012 года — "исконными землями Японии". Однако в какой-то момент Токио перестало использовать такие формулировки, надеясь, что достигнет компромисса с Москвой. Японцы были готовы вернуться к декларации об островах 1956 года, согласно которой россияне должны были вернуть Хабомаи и Шикотан, однако этого так и не произошло.
В начале марта 2022 года глава МИД Японии Йосимаса Хаяси снова начал называть острова Курил "исконно японскими", а затем на отдельной конференции Токио заявило, что они "незаконно оккупированы".
Напомним, что Москва сразу после этого отказалась продолжать переговоры с Японией по Курильским островам. Более того, российские власти решили провести на Курилах военные учения, а через несколько дней запретили безвиз японских граждан на Курилы, действовавший на протяжении 30 лет.
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