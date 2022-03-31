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Японія пішла на загострення відносин із росією через Курили

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Курильські острови Новина оновлена 31 березня 2022, 15:48
Курильські острови

Токіо офіційно називатиме чотири острови на Курилах окупованими росією.

Японська влада на офіційному рівні вирішила називати південні Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією Росії".

Як повідомляє у четвер, 31 березня, агентство "Кіодо Цусін", таке формулювання міститься у проєкті нового випуску "Синьої книги з дипломатії" (урядовий довідник про зовнішню політику Японії).

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Відомо, що Токіо претендує на чотири південні острови Курил — Ітуруп, Шикотан, Кунашир, Хабомаї. Ці території наприкінці Другої світової війни анексував Радянський Союз, виселивши звідти усіх японців. Між Росією та Японією у 1956 році була підписана декларація про завершення бойових дій, однак мирний договір укладений не був і ситуація з островами залишалася невизначеною.

Японська влада тривалий час аж до 2003 року на офіційному рівні називала острови "незаконно окупованими", а до 2012 року — "споконвічними землями Японії". Однак, у якийсь момент Токіо припинило використовувати такі формулювання, сподіваючись, що досягне компромісу з Москвою. Японці були готові повернутися до декларації про острови 1956 року, за якою росіяни мали повернути Хабомаї та Шикотан, однак цього так і не сталося.

На початку березня 2022 року глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі знову почав називати острови Курил "споконвічно японськими", а потім на окремій конференції Токіо заявило, що вони "незаконно окуповані".

Острови Хамобаї та Шикотан мали відійти Японії ще у 1956 році
Острови Хамобаї та Шикотан мали відійти Японії ще у 1956 році

Нагадаємо, що Москва одразу після цього відмовилася продовжувати переговори з Японією щодо Курильських островів. Ба більше, російська влада вирішила провести на Курилах військові навчання, а за кілька днів заборонила безвіз японських громадян на Курили, який діяв упродовж 30 років.

Теги:
#Японія #Росія #Окупація #Курильські острови
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