Рус

росія вирішила показати Японії, хто на Курилах "господар"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
23
Курильські острови Новина оновлена 26 березня 2022, 16:51
Курильські острови

У рф заявили про старт військових навчань на спірних Курильських островах

росія проводить військові навчання на спірних з Японією Курильських островах, через кілька днів після припинення мирних переговорів між країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Відомо, що у навчаннях задіяні сотні одиниць техніки та понад 3 тисячі військових. Передбачаються тренування щодо відбивання десанту, перевірка навичок управління вогнем протитанкових керованих ракет.

"Окрім цього, підрозділи військ ППО проводять комплекс заходів щодо виявлення та знищення літаків умовного супротивника, які здійснюватимуть десантний штурм", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Японія висунула територіальні претензії росії по Курильських островах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд Японії заявив про готовність скасувати торговий статус "найсприятливішої нації" для російської федерації, а також уже встиг запровадити низку жорстких санкцій проти путінських чиновників через військові злочини кривавого диктатора в Україні.

Теги:
#Японія #Росія #Курили #Курильські острова
Чернігів сьогодні
В регіонах
Чернігів перебуває в оперативному оточенні: мер заявив про тяжку ситуацію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Чернігів сьогодні
Чернігів перебуває в оперативному оточенні: мер заявив про тяжку ситуацію
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба
Кулеба про розмову з Байденом: "Він сказав дві речі"
Дата публікації
Категорія
Висадилися і одразу померли: під Одесою знищили диверсійну групу росіян
Висадилися і одразу померли: під Одесою знищили диверсійну групу росіян
Дата публікації
Категорія
Європа пішла на серйозні поступки Лукашенку
Лукашенко не хоче вводити війська в Україну і вже домовився із Заходом, — політконсультант із Білорусі
Дата публікації
Категорія
Війна триває вже 31 день
Війна — день 31: путін тягне в Україну війська з Грузії, але окупанти масово відмовляються воювати