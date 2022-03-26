росія вирішила показати Японії, хто на Курилах "господар"

У рф заявили про старт військових навчань на спірних Курильських островах

росія проводить військові навчання на спірних з Японією Курильських островах, через кілька днів після припинення мирних переговорів між країнами.

Про це повідомляє Reuters.

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Відомо, що у навчаннях задіяні сотні одиниць техніки та понад 3 тисячі військових. Передбачаються тренування щодо відбивання десанту, перевірка навичок управління вогнем протитанкових керованих ракет.

"Окрім цього, підрозділи військ ППО проводять комплекс заходів щодо виявлення та знищення літаків умовного супротивника, які здійснюватимуть десантний штурм", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що Японія висунула територіальні претензії росії по Курильських островах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд Японії заявив про готовність скасувати торговий статус "найсприятливішої нації" для російської федерації, а також уже встиг запровадити низку жорстких санкцій проти путінських чиновників через військові злочини кривавого диктатора в Україні.