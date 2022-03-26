Укр

россия решила показать Японии, кто на Курилах "хозяин"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Курильские острова Новость обновлена 26 марта 2022, 16:51
Курильские острова

В рф заявили о старте военных учений на спорных Курильских островах

россия проводит военные учения на спорных с Японией Курильских островах, через несколько дней после прекращения мирных переговоров между странами.

Об этом сообщает Reuters.

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Известно, что в учениях задействованы сотни единиц техники и более 3 тысяч военных. Предполагаются тренировки по отражению десанта, проверка навыков управления огнем противотанковых управляемых ракет.

"Помимо этого, подразделения войск ПВО проводят комплекс мер по обнаружению и уничтожению самолетов условного противника, которые будут совершать десантный штурм", — говорится в сообщении.

Напомним, что Япония выдвинула территориальные претензии россии по Курильским островам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правительство Японии заявило о готовности отменить торговый статус "самой благоприятной нации" для российской федерации, а также уже успело ввести ряд жестких санкций против путинских чиновников из-за военных преступлений кровавого диктатора в Украине.

Теги:
#Япония #Россия #Курилы #Курильские острова
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