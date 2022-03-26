россия решила показать Японии, кто на Курилах "хозяин"
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В рф заявили о старте военных учений на спорных Курильских островах
россия проводит военные учения на спорных с Японией Курильских островах, через несколько дней после прекращения мирных переговоров между странами.
Об этом сообщает Reuters.
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Известно, что в учениях задействованы сотни единиц техники и более 3 тысяч военных. Предполагаются тренировки по отражению десанта, проверка навыков управления огнем противотанковых управляемых ракет.
"Помимо этого, подразделения войск ПВО проводят комплекс мер по обнаружению и уничтожению самолетов условного противника, которые будут совершать десантный штурм", — говорится в сообщении.
Напомним, что Япония выдвинула территориальные претензии россии по Курильским островам.
Ранее "Телеграф" сообщал, что правительство Японии заявило о готовности отменить торговый статус "самой благоприятной нации" для российской федерации, а также уже успело ввести ряд жестких санкций против путинских чиновников из-за военных преступлений кровавого диктатора в Украине.