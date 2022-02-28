Укр

На фоне войны России против Украины Япония вспомнила о Курилах

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Японцы убеждены, что РФ постоянно нарушает международное право Новость обновлена 28 февраля 2022, 09:01
Японцы убеждены, что РФ постоянно нарушает международное право

Иностранные дипломаты стали более дерзко обращаться с Кремлем

После открытого вторжения российской армии в Украину Япония напомнила миру о том, что Москва действительно оккупант. В частности, в МИДе страны напомнили о своих территориальных претензиях в отношении островов Южные Курилы.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на выступление японского дипломата Хидек Уяма на заседании пардамента.

По его мнению, Россия грубо нарушила нормы международного права уже несколько раз. Впервые – когда забрала себе Северные территории Японии (речь о Южных Курилах), впоследствии – оккупировав Крым. Теперь же российские политики и вовсе пытаются найти оправдание открытой вооруженной агрессии против Украины.

"Мы считаем, что это противоречит международному праву", — подчеркнул Уяма.

В росСМИ уже начали напоминать, что в последние годы попытки Японии вернуть себе Курилы стали менее активными. Тем более что термин "оккупация" ими уже давно не использовался. В то же время японские власти говорили, мол, японский суверенитет распространяется и на Курилы в том числе.

Добавим, что война длится уже пятый день и сегодня ожидается проведение долгожданных прямых переговоров между российской и украинскими делегациями. Один из представителей команды Украины уже заявил, что диалог ведется только в направлении здравого смысла, а не для потакания россиянам.

Также мы писали, что владельцы иностранного гражданства могут, по желанию, вставать в ряды терробороны.

Теги:
#Украина #Япония #Россия #Война #Оккупация
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