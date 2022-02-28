На фоні війни Росії проти України Японія згадала про Курили

Іноземні дипломати почали зухваліше поводитися із Кремлем

Після відкритого вторгнення російської армії в Україну Японія нагадала світу про те, що Москва справді окупант. Зокрема, у МЗС країни нагадали про свої територіальні претензії стосовно островів Південні Курили.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на виступ японського дипломата Хідекі Уяма на засіданні пардаменту.

На його думку, Росія грубо порушила норми міжнародного права вже кілька разів. Уперше — коли забрала собі Північні території Японії (мова про Південні Курили), згодом — окупувавши Крим. Тепер же російські політики й взагалі намагаються знайти виправдання відкритій збройній агресії проти України.

"Ми вважаємо, що це протирічить міжнародному праву", — підкреслив Уяма.

В росЗМІ вже почали нагадувати, що протягом останніх років намагання Японії повернути собі Курили стали менш активними. Тим більше, що термін "окупація" ними вже давно не використовувався. Натомість японська влада говорила, мовляв, японський суверенітет розповсюджується і на Курили в тому числі.

Додамо, що війна триває вже п'ятий день, і сьогодні очікується проведення довгоочікуваних прямих перемовин між російською та українськими делегаціями. Один із представників команди України уже заявив, що діалог вестимиться лише у напрямку здорового глузду, а не задля потакання росіянам.

Також ми писали, що власники іноземного громадянства можуть, за бажання, вставати до лав тероборони.