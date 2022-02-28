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У Білорусі відбудуться перші за час війни переговори України з Росією (онлайн-трансляція)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Київ та Москва таки почнуть діалог Новина оновлена 28 лютого 2022, 08:50
Київ та Москва таки почнуть діалог

Переговори мають відбутися сьогодні вранці

У понеділок, 28 лютого, на п’ятий день бойових дій Україна та Росія проведуть переговори у Білорусі.

На даний момент майданчик вже повністю готовий, і переговори почнуться, як тільки делегації прибудуть на місце подій. Як тільки це станеться, матеріал буде оновлено.

За даними Sputnik Білорусь, українці вже перебувають на території Білорусі та під’їжджають до місця проведення переговорів, тоді як росіяни були там уже вчора.

Переговори можуть відкласти, щоб делегація України відпочила після дороги, але швидше за все розмова розпочнеться вранці.

Українську сторону на переговорах представлятиме голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який вже відзначився висловлюванням позиції з цього приводу: "Переговори підуть або у потрібному напрямку, або як російський військовий корабель".

У мережі є перше фото із приміщення, де вестиметься переговорний процес.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до білоруського народу в контексті референдуму про внесення змін до Конституції, яка б дозволила самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку залишитися ще на два терміни.

Той зробив звернення у відповідь, в ході якого визнав запуск ракет по Україні з Білорусі і пригрозив третьою світовою війною.

На тлі цього державні лідери провели ще й телефонні переговори, після чого вирішили організувати майданчик для діалогу України та Росії на кордоні Білорусі, — втім, пізніше його таки перенесли з кордону.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Війна
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У Білорусі відбудуться перші за час війни переговори України з Росією (онлайн-трансляція)