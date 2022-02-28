Українсько-російські переговори завершились: що вирішили

Перші під час повномасштабної війни в Україні переговори відбулися

Росія та Україна обговорили можливість проведення другого раунду переговорів найближчим часом. Як передає "Телеграф", про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Білорусі в понеділок, 28 лютого.

За його словами, делегації роз’їжджаються по своїх країнах, тепер пройдуть консультації на місцях. Після цього можливе проведення другого раунду переговорів між сторонами.

Подоляк заявив, що Україна та РФ провели перший раунд переговорів, основною метою яких було обговорення питань щодо припинення бойових дій на території України.

"Сторони визначили низку тем, щодо яких намітилися певні рішення… І сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, на яких ці теми отримають конкретну практику розвитку", — повідомив представник України.

Як повідомив представник російської делегації Володимир Мединський, на переговорах знайдено точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції. За його словами, наступний раунд переговорів Росії та України проходитиме на польсько-білоруському кордоні.

Російсько-українські переговори проходили на Гомельщині на березі річки Прип’ять.

Нагадаємо, Україна на переговорах вимагала повного виведення військ РФ, зокрема з анексованого Криму та окупованих районів Донбасу.

Під час зустрічі французький лідер Макрон вкотре зателефонував Володимиру Путіну і закликав до миру. Російський же лідер знову висунув вимоги, серед яких визнання Криму.