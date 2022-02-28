Поки в Білорусі тривають переговори, Макрон зателефонував Путіну: що відомо

Макрон закликав Путіна до миру, а той висунув вимоги

У понеділок, 28 лютого, президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом Росії Володимиром Путіним, поки в Білорусі тривали перші за часи війни в Україні перемовини. Як передає "Телеграф", про це повідомляє CNN.

За даними видання, Макрон поговорив окремо з Путіним, а потім із президентом України Володимиром Зеленським.

У Єлисейському палаці зазначають, що розмова з Путіним тривала 1 годину 30 хвилин.

Макрон сказав, що наполягає на "необхідності негайного припинення вогню".

Крім того, французький лідер закликав поважати населення України та громадянську інфраструктуру.

За даними Телеграм-каналу "РІА Новості", Путін сказав Макрону, що врегулювання з Україною можливе лише за умови безумовного врахування законних інтересів Росії у сфері безпеки. Зокрема, Путін вимагає: визнати російський суверенітет над Кримом, провести демілітаризацію та денацифікацію України, забезпечити нейтральний статус України.

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, через п'ять днів військових дій у Білорусі відбулися перші за часи війни переговори України з Росією. Українську сторону на переговорах представлятиме голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.