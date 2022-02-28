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Переговори з Росією завершились

Автор
Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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Переговори з Росією завершились Новина оновлена 28 лютого 2022, 16:22

Про результати повідомлять пізніше

Завершилися перші переговори України з Росією за час війни.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Жодних деталей щодо ходу перемовин та їх результатів наразі немає. Навряд чи варто очікувати суттєвого прориву в перемовинах, оскільки це лише перша очна зустріч представників. При цьому з російського боку на ній був досить невисокий рівень представництва — заступник голови МЗС та міністр культури, в той час як Україну представляв міністр оборони Олексій Рєзніков.

За інформацією радника голови ОП України Олексія Арестовича, російська сторона ініціювала переговори двічі. Перший раз отримала відмову, другий раз Володимир Путін навіть пригрозив застосуванням ядерної зброї, що стало темою номер один всіх провідних ЗМІ.

Зустріч проходила на кордоні з Білоруссю, хоча з боку цієї країни теж йде агресія — з боку Білорусі територію України обстрілюють російські війська, в тому числі ракетами "Іскандер", а також злітає авіація і заходять колони техніки.

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#Переговори
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