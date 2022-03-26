Укр

Умерил имперский аппетит? В США рассказали, как изменились планы путина по Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Попытка присоединить к рф всю Украину обернулась для Москвы провалом Новость обновлена 26 марта 2022, 06:21
Попытка присоединить к рф всю Украину обернулась для Москвы провалом

Оккупационные войска становятся все более ожесточенными на востоке страны

Спустя месяц неудачной для себя войны россия решила изменить тактику насчет Украины. Теперь ее внимание будет заострено на Донбассе, а не на Киеве или других областных центрах, чтобы иметь возможность влиять на ход дипломатических переговоров.

Такую информацию сообщает Reuters, ссылаясь на неназванный личный источник среди высокопоставленных американских чиновников.

В разведке Штатов уверены — рф попытается отрезать ВСУ на Донбассе доступ к "широкой земле", чтобы окружить военных, чем, по итогу, шантажировать Киеву и требовать у властей идти на уступки.

Об этом свидетельствуют и последние заявления российского правительства, представители которого утверждают — первая фаза "спецоперации" завершена, теперь стоит переключиться сугубо на Донбасс.

"Они уделяют этому первоочередное внимание, и мы согласны с этим, наша информация совпадает", — цитируют Reuters своего информатора.

По его словам, сейчас для россии Донбасс — это приоритетная цель, что позволит Кремлю манипулировать новостями и выставлять свою армию "освободителями" для местного телевидения.

Тем временем отдельные представители рф продолжают вещать по методичкам пропаганды и рассказывать о вероятном захвате не только Украины, но и еще шести стран Европы, среди которых есть члены НАТО. Одной, к слову, из списка, является Польша, сильно поддерживающая и помогающая Украине в военном конфликте с россией.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Донбасс #ОРДЛО
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