Умерил имперский аппетит? В США рассказали, как изменились планы путина по Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1073
Оккупационные войска становятся все более ожесточенными на востоке страны
Спустя месяц неудачной для себя войны россия решила изменить тактику насчет Украины. Теперь ее внимание будет заострено на Донбассе, а не на Киеве или других областных центрах, чтобы иметь возможность влиять на ход дипломатических переговоров.
Такую информацию сообщает Reuters, ссылаясь на неназванный личный источник среди высокопоставленных американских чиновников.
В разведке Штатов уверены — рф попытается отрезать ВСУ на Донбассе доступ к "широкой земле", чтобы окружить военных, чем, по итогу, шантажировать Киеву и требовать у властей идти на уступки.
Об этом свидетельствуют и последние заявления российского правительства, представители которого утверждают — первая фаза "спецоперации" завершена, теперь стоит переключиться сугубо на Донбасс.
"Они уделяют этому первоочередное внимание, и мы согласны с этим, наша информация совпадает", — цитируют Reuters своего информатора.
По его словам, сейчас для россии Донбасс — это приоритетная цель, что позволит Кремлю манипулировать новостями и выставлять свою армию "освободителями" для местного телевидения.
Тем временем отдельные представители рф продолжают вещать по методичкам пропаганды и рассказывать о вероятном захвате не только Украины, но и еще шести стран Европы, среди которых есть члены НАТО. Одной, к слову, из списка, является Польша, сильно поддерживающая и помогающая Украине в военном конфликте с россией.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-