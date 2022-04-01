Рада запретила символику оккупантов и некоторые партии

Парламент пятый раз с начала войны собрался на пленарное заседание

В пятницу, 1 апреля, Верховная Рада провела пленарное заседание, на котором запретила символику, используемую рф в сегодняшней войне, повысила налоги для компаний, которые отказались уходить с российского рынка, а также одобрила закон о национализации имущества, принадлежащего гражданам россии и украинцам, которые публично отрицают российско-украинскую войну.

Всего в этот день было проголосовано за 21 законопроект, сообщает нардеп и первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

Ключевые законопроекты, принятые ВР 1 апреля:

Установление денежного вознаграждения за добровольно переданное ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора: самолет и корабль — 1 млн долларов, танк — 100 тысяч долларов, бронетранспортер — 50 тысяч долларов и другие позиции.

Стопроцентное гарантирование вкладов во всех банках во время войны.

Повышение налогов на 50% для компаний, не захотевших уходить из россии.

Создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства.

Национализация имущества граждан и юридических лиц рф, а также граждан Украины, публично отрицающих войну.

Увольнение членов наблюдательных советов за неприбытие на место работы в течение 48 часов в условиях войны.

Усовершенствование закона о ТикТокерах, которые распространяют информацию о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Запрет политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию россии против Украины.

Запрет символики, используемый вооруженными силами оккупанта в войне против Украины.

Кроме того, ВР признала россию государством-террористом, которая осуществляет:

геноцид украинского народа,

физическое уничтожение,

массовые убийства граждан Украины,

совершение международных преступлений против гражданского населения,

использование запрещенных методов войны,

разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры,

создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.

Напомним, что с 1 апреля вводятся новые налоговые льготы для ФОП и предприятий — для ФОП I и II группы выплаты единого налога будут добровольными. А крупный бизнес перейдет на упрощенную систему налогообложения. ФОП III группы смогут выплачивать единый налог с оборота в размере 2%.

Также с этого дня украинцам пересчитают пенсии, упростят налоги, а заведения культуры возобновят работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с 1 апреля будут работать "Нова пошта" и "Укрпошта".