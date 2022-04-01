Рада запретила символику оккупантов и некоторые партии
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Парламент пятый раз с начала войны собрался на пленарное заседание
В пятницу, 1 апреля, Верховная Рада провела пленарное заседание, на котором запретила символику, используемую рф в сегодняшней войне, повысила налоги для компаний, которые отказались уходить с российского рынка, а также одобрила закон о национализации имущества, принадлежащего гражданам россии и украинцам, которые публично отрицают российско-украинскую войну.
Всего в этот день было проголосовано за 21 законопроект, сообщает нардеп и первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
Ключевые законопроекты, принятые ВР 1 апреля:
- Установление денежного вознаграждения за добровольно переданное ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора: самолет и корабль — 1 млн долларов, танк — 100 тысяч долларов, бронетранспортер — 50 тысяч долларов и другие позиции.
- Стопроцентное гарантирование вкладов во всех банках во время войны.
- Повышение налогов на 50% для компаний, не захотевших уходить из россии.
- Создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства.
- Национализация имущества граждан и юридических лиц рф, а также граждан Украины, публично отрицающих войну.
- Увольнение членов наблюдательных советов за неприбытие на место работы в течение 48 часов в условиях войны.
- Усовершенствование закона о ТикТокерах, которые распространяют информацию о перемещении, движении или расположении ВСУ.
- Запрет политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию россии против Украины.
- Запрет символики, используемый вооруженными силами оккупанта в войне против Украины.
Кроме того, ВР признала россию государством-террористом, которая осуществляет:
- геноцид украинского народа,
- физическое уничтожение,
- массовые убийства граждан Украины,
- совершение международных преступлений против гражданского населения,
- использование запрещенных методов войны,
- разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры,
- создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.
Напомним, что с 1 апреля вводятся новые налоговые льготы для ФОП и предприятий — для ФОП I и II группы выплаты единого налога будут добровольными. А крупный бизнес перейдет на упрощенную систему налогообложения. ФОП III группы смогут выплачивать единый налог с оборота в размере 2%.
Также с этого дня украинцам пересчитают пенсии, упростят налоги, а заведения культуры возобновят работу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как с 1 апреля будут работать "Нова пошта" и "Укрпошта".
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