Пенсии в Украине пересчитают 1 апреля: кому ожидать надбавки и когда ее выплатят

Дополнительные выплаты получат 2,5 миллиона украинских пенсионеров.

Несмотря на тот факт, что в Украине второй месяц идет война с российскими оккупантами, Кабмин 1 апреля все-таки пересчитает пенсии работающим пенсионерам, как это и было запланировано в начале года.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что с 1 апреля пенсии пересчитают только работающим пенсионерам — таких в Украине 2,5 миллиона. Пересчет произойдет автоматически, то есть гражданам не придется обращаться ни в какие структуры.

Пенсию повысят лицам, имеющим не менее 24 месяцев страхового стажа с момента назначения пенсии. Размер надбавки будет зависеть от получаемой зарплаты и отработанного стажа. Чтобы узнать свой размер надбавки, необходимо использовать коэффициент заработка – эта информация доступна в территориальном отделении Пенсионного Фонда в онлайн-кабинете на сайте Пенсионного Фонда.

Стоит отметить, что сами надбавки будут выплачены пенсионерам только в июле, когда данные о стаже получит Пенсионный фонд. То есть, фактически пенсии возрастут летом, но пересчет состоится в апреле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правительство ввело план поддержки посевной, в связи с чем аграрии смогут получить дополнительные выплаты и льготы.