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Пенсії в Україні перерахують 1 квітня: кому очікувати на надбавку та коли її виплатять

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Перерахунок пенсій 1 квітня відбудеться попри війну Новина оновлена 31 березня 2022, 17:01
Перерахунок пенсій 1 квітня відбудеться попри війну

Додаткові виплати отримають 2,5 мільйона українських пенсіонерів.

Попри той факт, що в Україні другий місяць поспіль йде війна з російськими окупантами, Кабмін 1 квітня все-таки перерахує пенсії працюючим пенсіонерам, як це і було заплановано на початку року.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Зазначається, що з 1 квітня пенсії перерахують лише пенсіонерам, які працюють — таких в Україні 2,5 мільйона. Перерахунок відбудеться автоматично, тобто громадянам не доведеться звертатися ні до яких структур.

Пенсію підвищать особам, які мають не менше 24 місяців страхового стажу з моменту призначення пенсії. Розмір надбавки буде залежати від одержуваної зарплати та кількості відпрацьованого стажу. Щоб дізнатися свій розмір надбавки, необхідно використовувати коефіцієнт заробітку — ця інформація доступна у територіальному відділенні Пенсійного Фонду в онлайн-кабінеті на сайті Пенсійного Фонду.

Варто зазначити, що самі надбавки пенсіонерам будуть виплачені тільки в липні, коли дані про стаж отримає Пенсійний фонд. Тобто фактично пенсії зростуть влітку, але перерахунок відбудеться у квітні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Уряд запровадив план підтримки посівною, у зв'язку з чим аграрії зможуть отримати додаткові виплати та пільги.

Теги:
#Україна #Індексація #Пенсії #Квітень #Перерахунок
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