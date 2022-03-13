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Життя продовжується: в Україні сплачуватимуть пенсії, виплати і пільги для аграріїв

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Пенсії продовжать фінансувати Новина оновлена 13 березня 2022, 10:45
Пенсії продовжать фінансувати

Гроші на березневі виплати вже відправлені

Після того як президент України Володимир Зеленський оголосив, що посівна в Україні почнеться там, де це можливо, з'явилася додаткова інформація для аграріїв. Уряд України впроваджує план підтримки посівної.

Згідно з повідомленням на сайті уряду, кабмін затвердив компенсацію державою відсотків за кредитами на покриття витрат, пов'язаних з сільгоспдіяльністю. Також, на 80% від суми кредитів будуть надаватися державні гарантії.

"Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують", — сказав прем'єр Денис Шмигаль.

Також він відзначив, що допомогою при втраті роботи через війну у "Дії" через єПідтримку забажали скористатися 2 мільйони українців. Тим, хто отримує пенсію, також приніс позитивні новини — від Пенсійного фонду вже направлені кошти банкам та "Укрпошті" для виплат у березні. Пільги, допомоги та субсидії автоматично подовжуються. Для тих, хто евакуювався пенсії та грошові виплати доступні через систему грошових переказів.

Зупинися Шмигаль окремо і на гуманітарній ситуації у державі. Він розповів, що за десять днів з другого по дванадцяте березня в Україну доправили понад 40 тисяч тонн гуманітарки. Громади, які приймають біженців з зони воєнних дій чи окупованих територій і не беруть за це кошти, отримають відшкодування комунальних послуг. Мова про міста та села, що розгорнули пункти прийому у комунальних будівлях та приміщеннях.

Як повідомляв "Телеграф", уряд вже заборонив вивозити з України критично важливі товари.

Теги:
#Сільське господарство #Пенсії #Виплати
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