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У Кабміні розповіли, на скільки в Україні вистачить запасів їжі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Найближчим часом Україна без їжі не залишиться Новина оновлена 13 березня 2022, 05:13
Найближчим часом Україна без їжі не залишиться

Проблем з їжею в Україні поки що не спостерігається

Україна забезпечена харчовими продуктами на найближчі місяці, а уряд у добавку заборонив експорт критично важливих товарів доти, доки в країні діє воєнний стан.

Про це розповів у своєму відеозверненні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів", — повідомив він.

До таких він відніс пшеницю, гречку, м’ясо, яйця, олію, цукор та інше.

Шмигаль додав, що найближчими місяцями українці без їжі не залишаться, але водночас Кабмін підтримуватиме запуск посівної кампанії в місцях, де це можливо.

Для цього держава компенсуватиме до 80% усіх залучених до здійснення сільськогосподарської діяльності кредитів.

"Це дозволить нашим фермерам отримати гроші на проведення посівної та не збанкрутувати у разі втрати врожаю", — повідомив прем’єр.

Як повідомлялося раніше, у Продовольчій організації ООН (ФАО) раніше заявили, що війна, що тривала, може стати причиною зростання цін на продукти харчування в усьому світі до 20%. Річ у тому, що на Росію та Україну випадає майже третина всього світового експорту зернових.

Теги:
#Україна #Росія #Їжа #Денис Шмигаль
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