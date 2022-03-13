В Кабмине рассказали, на сколько в Украине хватит запасов еды

Проблем с едой в Украине пока не наблюдается

Украина обеспечена продуктами питания на ближайшие месяцы, а правительство в добавку запретило экспорт критически важных товаров до тех пор, пока в стране действует военное положение.

Об этом рассказал в своем видеообращении премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров", — сообщил он.

К таковым он отнес пшеницу, гречиху, мясо, яйца, подсолнечное масло, сахар и другое.

Шмыгаль добавил, что в ближайшие месяцы украинцы без еды не останутся, но вместе с тем Кабмин будет поддерживать запуск посевной кампании в местах, где это возможно.

Для этого государство будет компенсировать до 80% всех привлеченных к осуществлению сельскохозяйственной деятельности кредитов.

"Это позволит нашим фермерам получить деньги на проведение посевной и не обанкротиться в случае потери урожая", — сообщил премьер.

Как сообщалось ранее, в Продовольственной организации ООН (ФАО) ранее заявили, что затянувшаяся война может стать причиной роста цен на продукты питания во всем мире до 20%. Дело в том, что на россию и Украину выпадает почти треть всего мирового экспорта зерновых.