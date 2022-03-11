Из-за войны путина против Украины пострадает весь мир: детали

Последствия путинского вторжения в Украину ощутят все люди.

Цены на продукты питания во всем мире могут вырасти на 20% если война россии против Украины затянется.

Такой прогноз дали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Отмечается, что Украина и россия обеспечивают более трети мирового экспорта зерновых культур, а именно 19% ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы. Они также являются ведущими поставщиками рапса, и на их долю приходится 52% мирового экспортного рынка подсолнечного масла.

В ФАО выражают опасения, что если война вскоре не закончится, то Украина может не успеть собрать урожай, в то время как экспортная способность россии уже поставлена под сомнение.

Перебои в поставках товаров могут подорвать всю мировую продовольственную безопасность и привести к тому, что с угрозой недоедания могут столкнуться дополнительно от 8 до 13 миллионов людей.

Наиболее сильно от этого пострадают страны Африки, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокенский регион.

Напомним, ранее нардеп "Голоса" Ярослав Железняк рассказал "Телеграфу" о том, что ждет россию в ближайшем будущем и возможен ли там дефолт.