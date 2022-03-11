Россиянам крышка — их ждёт бедность и скорый дефолт — нардеп-экономист

путинская россия, напав на Украину, гарантировала уничтожение своей экономики, а простых россиян ждет безработица и прозябание в нищете.

Народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал, почему дефолт в россии неизбежен, каких санкций против страны-оккупанта ещё не хватает и как надолго хватит финансового резерва рф.

- России предрекают дефолт уже в ближайшее время. Масса компаний уходит с российского рынка. Что ожидает их экономику в будущем?

- Если коротко, то им крышка. Есть несколько причин этому: они реально не были подготовлены к такому уровню санкций. Они готовились гипотетически, условно к тому, а что будет, если упадёт метеорит? Без конкретики.

У них будут большие проблемы с валютой. Это первое. Второе — огромное количество компаний, которые уходят. Только за сегодня, за первую половину дня, и это, причём, не самый активный день, ещё двадцать компаний вышло с их рынка. А это рабочие места, инвестиции. И это будет продолжаться.

Только от ухода одного Макдональдса, масса поставщиков осталось без работы и доходов.

Третье — это доступ к технологиям, которого у них не будет. Даже их собственные производства остановятся потому что не будет запчастей.

Рынок рекламы мёртв, рынок социальных сетей тоже. Платёжных карт нет. Все идёт к экономическому краху. Какое-то время они могут продержаться, так как они сейчас распаковали свой фонд благосостояния — это 91 млрд долларов, чтобы инвестировать их в государственные облигации и государственные компании. По факту, это дотирование бюджета.

- А на какое время этого фонда им может хватить?

- Ненадолго. В масштабах россии это точно не самые большие деньги.

Я думаю, что в апреле у них начнутся первые невыплаты по внешним долгам. И где-то в этот момент они будут объявлять дефолт. А дефолт приведёт к тому, что даже китайцы и арабы начнут забирать свои деньги и останавливать инвестиции. А экономически сама россия не выгребет. И технологий недостаточно, и рынков нет.

Конечно, это повлияет и на сокращение зарплат. В лучшем случае, падение их экономики будет процентов на 20. Но я думаю, будет ещё больше, плюс гиперинфляция, дефицит товаров. Голодных бунтов, наверное, удастся избежать, но это точно будет усиление бедности.

- Какие ещё санкции жёсткие в отношении рф могут быть? Вот отказ от нефти со стороны Америки больно ударил по ним.

- Самая жёсткая санкция будет если ЕС отказывается от нефти и газа. SWIFT будет больно бить только если все банки отключат. То, что американцы отказываются от нефти — это хорошо, запретили инвестировать в нефтяные компании — тоже. Это как снежный ком.

- А может ли реально ЕС отказаться от российской нефти?

- Не уверен, что откажутся до конца, но какие-то ограничения будут. Как та же Великобритания — в течение года. Все зависит от их поведения в Украине. Если россияне будут продолжать как, например, в Мариуполе (9 марта авиация рф разбомбила роддом и детскую больницу, жертвами стали женщины и дети — Ред.), то этот процесс ускорится. Хотя экономически им уже не помочь.