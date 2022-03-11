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Через війну путіна проти України постраждає весь світ: деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Світ може зіткнутися з нестачею продовольства Новина оновлена 11 березня 2022, 21:58
Світ може зіткнутися з нестачею продовольства

Наслідки путінського вторгнення в Україну відчують усі люди.

Ціни на харчові продукти у всьому світі можуть зрости на 20%, якщо війна росії проти України затягнеться.

Такий прогноз дали у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО).

Зазначається, що Україна та росія забезпечують понад третину світового експорту зернових культур, а саме 19% ячменю, 14% пшениці та 4% кукурудзи. Вони також є провідними постачальниками ріпаку, і на їхню частку припадає 52% світового експортного ринку соняшникової олії.

У ФАО висловлюють побоювання, що якщо війна незабаром не закінчиться, то Україна може не встигнути зібрати врожай, тоді як експортна спроможність Росії вже поставлена під сумнів.

Перебої у постачанні товарів можуть підірвати всю світову продовольчу безпеку та призвести до того, що з загрозою недоїдання можуть зіткнутися додатково від 8 до 13 мільйонів людей.

Найбільше від цього постраждають країни Африки, Близький Схід та Азійсько-тихоокеанський регіон.

Нагадаємо, раніше нардеп "Голосу" Ярослав Железняк розповів "Телеграфу" про те, що чекає на росію в найближчому майбутньому і чи можливий там дефолт.

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#Україна #Росія
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