Жизнь продолжается: в Украине будут платить пенсии, выплаты и льготы для аграриев

Деньги на мартовские выплаты уже отправлены

После того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что посевная в Украине начнется там, где это возможно, появилась дополнительная информация для аграриев. Правительство Украины вводит план поддержки посевной.

Согласно сообщению на сайте правительства, Кабмин утвердил компенсацию государством процентов по кредитам на покрытие расходов, связанных с сельхоздеятельностью. Также на 80% от суммы кредитов будут предоставляться государственные гарантии.

"Это позволит нашим фермерам получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае потери урожая они не обанкротятся", — сказал премьер Денис Шмигаль.

Также он отметил, что помощью при потере работы из-за войны в "Дие" через еПоддержку захотели воспользоваться 2 миллиона украинцев. Тем, кто получает пенсию, также принес положительные новости – от Пенсионного фонда уже направлены средства банкам и "Укрпочте" для выплат в марте. Льготы, пособия и субсидии автоматически продлеваются. Для тех, кто эвакуировался пенсии и денежные выплаты, доступны через систему денежных переводов.

Остановился Шмигаль отдельно и на гуманитарной ситуации в государстве. Он рассказал, что за десять дней со второго по двенадцатое марта в Украину доставили более 40 тысяч тонн гуманитарки. Громады, принимающие беженцев из зоны военных действий или оккупированных территорий и не берущие за это средства, получат возмещение коммунальных услуг. Речь о городах и селах, которые развернули пункты приема в коммунальных зданиях и помещениях.

Как сообщал "Телеграф", правительство уже запретило вывозить из Украины критически важные товары.