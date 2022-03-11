Россия должна платить каждый день: новое жесткое обращение Зеленского
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Президент призвал украинцев держаться и бороться
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу. Он не только рассказал о последних военных преступления россии — обстреле детского сада в Днепре и разрушении водоснабжения в Чернигове, но и призвал европейских политиков реагировать на это.
"Если это продолжается, значит, санкционных пакетов против России недостаточно. И я ожидаю, мы уже над этим работаем, уже сегодня новые санкционные решения от наших партнеров. Россия должна платить за эту ужасную войну. Платить ежедневно!", — сказал президент.
Основные тезисы обращения:
- Нужно терпение — Украина уже достигла стратегического перелома в отечественной войне.
- От стран Евросоюза ждут более сильных решений, учитывая, что европейцы в большинстве поддерживают Украину.
- В Украине 11 марта организованы 12 гуманитарных коридоров.
- Посевная кампания будет проводиться настолько, насколько это возможно.
- Украинские чиновники делают все, чтобы на всей территории государства было топливо, продукты, медикаменты. Бензин, дизель – все завозится.
Ранее "Телеграф" писал, что противника удалось остановить на нескольких направлениях, враг проводит перегруппировку войск.
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