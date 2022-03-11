Враг на нескольких направлениях прекратил наступать: новая сводка Генштаба

Защитники Украины дают жестокий боевой отпор врагу.

На шестнадцатые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению противник на нескольких направлениях прекратил наступать.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Противник, понеся потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах.

В Донецком направлении, в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.

Главными направлениями сосредоточения усилий противника остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение по Кривому Рогу, Кременчугу, Никополю и Запорожью.

Не имея возможности добиться успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по городам, находящимся в глубине территории Украины – Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Продолжается формирование резервов противника и опрокидывание их в районы ведения боевых действий на территории Украины.

Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на Донецком и Таврическом направлениях.

На Волыни сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

На Полесском направлении оккупанты не предпринимают активных наступательных действий. Осуществляют мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений.

В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области.

На Северском направлении активные наступательные действия со стороны противника не производятся. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и разведал позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы и частично блокирует Харьков с севера. Проводит перегруппировку войск.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют. Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижение в направлениях в Запорожье и Кривой Рог врагом не реализовано. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение.

Отметим, что утром 11 марта противник нанес удары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску. В результате авиаударов по Луцку погибли двое, ранены — шестеро. В Ивано-Франковске произошли взрывы в районе аэропорта, о пострадавших не сообщалось.