В Ивано-Франковске прогремели взрывы (видео)

Официальные лица пока не дали комментарий происходящему

Утром в пятницу, 11 марта, в Ивано-Франковске прогремел взрыв, — последствия "работы" российских оккупантов было видно из других районов города.

Видео с места событий публикуют местные жители в соцсетях, сообщает "Телеграф".

Стоит заметить, что судя по роликам, удар нанесли минимум в трех точках города, поскольку четко видно несколько очагов дыма:

Напомним, что ранее, еще в самый первый день войны, в Ивано-Франковске нанесли удар по аэропорту.

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