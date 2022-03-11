В Ивано-Франковске прогремели взрывы (видео)
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Официальные лица пока не дали комментарий происходящему
Утром в пятницу, 11 марта, в Ивано-Франковске прогремел взрыв, — последствия "работы" российских оккупантов было видно из других районов города.
Видео с места событий публикуют местные жители в соцсетях, сообщает "Телеграф".
Стоит заметить, что судя по роликам, удар нанесли минимум в трех точках города, поскольку четко видно несколько очагов дыма:
Напомним, что ранее, еще в самый первый день войны, в Ивано-Франковске нанесли удар по аэропорту.
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