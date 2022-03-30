Как "Нова пошта" и "Укрпошта" будут работать с 1 апреля

Где можно узнать график работы ближайшего почтового отделения

Украинские компании "Укрпочта" и "Новая почта" продолжают работать даже несмотря на продолжающееся полномасштабное вторжение россии в нашу страну. Поэтому графики работы отделений в отдельных районах Украины могут отличаться от привычных.

Как говорится в Фейсбук "Новой почты", по состоянию на 30 марта, в Украине работают 2007 отделений и 6667 почтоматов, кроме того компания восстановила курьерскую доставку.

Вместе с тем в "НП" предлагают узнавать, где находится ближайшее почтовое отделение через чат-бот в Телеграм.

Узнать график работы конкретного отделения в своем городе можно воспользовавшись соответствующей функцией на сайте компании.

Что касается "Укрпочты", то по состоянию на 30 марта у них работало 4116 отделений по всей Украине. Кроме того, у компании работают передвижные отделения.

Узнать график работы в своем населенном пункте можно на сайте компании.

Как сообщалось ранее, после начала военного вторжения россии в Украину, в нашей стране была объявлена общая мобилизация. "Телеграф" ранее расписывал, кого уже призвали в строй, а кому повестка придет позже.