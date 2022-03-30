Як "Нова пошта" та "Укрпошта" працюватимуть з 1 квітня

Де можна дізнатись графік роботи найближчого поштового відділення

Українські компанії "Укрпошта" і "Нова пошта" продовжують працювати навіть попри повномасштабне вторгнення росії в нашу країну. Тому графіки роботи відділень в окремих районах України можуть відрізнятись від звичних.

Як йдеться у Фейсбуку "Нової пошти", станом на 30 березня, в Україні працюють 2007 відділень та 6667 поштоматів, крім того, компанія відновила кур’єрську доставку.

Водночас у "НП" пропонують дізнаватися, де знаходиться найближче поштове відділення через чат-бот у Телеграм.

Дізнатись графік роботи конкретного відділення у своєму місті можна скориставшись відповідною функцією на сайті компанії.

Щодо "Укрпошти", то станом на 30 березня у них працювало 4116 стаціонарних відділень по всій Україні. Крім того, компанія має пересувні відділення.

Дізнатися графік роботи у своєму населеному пункті можна на сайті компанії.

Як повідомлялося раніше, після початку військового вторгнення росії в Україну, в нашій країні було оголошено загальну мобілізацію. "Телеграф" раніше розписував, кого вже призвали до ладу, а кому повістка прийде пізніше.