Мобилизация в Украине продолжается: кого могут призвать следующим (инфографика)

Что известно о волнах мобилизации и кого могут призвать в армию.

В среду, 30 марта, на 35-й день полномасштабного военного вторжения рф в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация.

3 марта 2022 года вышел Закон Верховной Рады "О мобилизации", который утвердил указ президента. Проводится общая мобилизация в течение 90 дней со дня вступления закона в силу.

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Кого уже призвали в армию и какая сейчас волна мобилизации в Украине — читайте в материале "Телеграфа".

Что такое всеобщая мобилизация

Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины. Он касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Под общую мобилизацию подпадают все граждане Украины (преимущественно мужчины), способные выполнять свой военный долг.

Как проходит мобилизация

Как сообщает АрміяInform общая мобилизация происходит в четыре этапа, которые внедряются в соответствии с потребностями и возможностями активных боевых действий.

Первая очередь – это оперативный резерв: бывшие военнослужащие, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии (ветераны АТО или бойцы ООС).

Вторая очередь – бывшие военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

Следующий этап – мобилизационный резерв: военнообязанные, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Последняя очередь – общественный резерв: другие граждане, не имеющие ограничений по возрасту или состоянию здоровья по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований.

Этапы мобилизации и кто подлежит призыву

Какая сейчас волна мобилизации в Украине

В настоящее время в Украине идет уже вторая волна мобилизации. О ней объявил начальник Управления персоналом штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач 15 марта 2022 года.

По словам Горбача, на данный момент почти 100% резервистов уже отправились в боевые воинские части и выполняют разнообразные задачи.

Сейчас проводится мобилизация военнообязанных других категорий, которые не входили в первую очередь.

"Это граждане, которые раньше проходили службу и имеют опыт, поэтому могут быть направлены в военные части. А ранее не проходившие, но подлежащие мобилизации — в обязательном порядке отправляются в учебные центры ВСУ, где проходят соответствующую подготовку и только после этого отправляются в военные боевые части с выполнением задач по обороне", — сообщил Горбач.

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Кто не подлежит мобилизации

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко прописаны категории граждан, не подлежащих мобилизации. Среди них:

граждане Украины, которые были признаны медкомиссией непригодными к военной службе по состоянию здоровья (увольняются на 6 месяцев, затем снова проходят медкомиссию);

мужчины и женщины, которые были на период военных действий, забронированы за органами государственной власти или предприятиями, организациями, учреждениями;

мужчины и женщины, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей, или самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет, или удерживают несовершеннолетнего или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (в зависимости от степени нарушения);

попечители, усыновители, опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей-сирот;

те, кто занят постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются (в случае, если нет других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход);

народные депутаты;

работники органов военного управления, компаний, организаций, учреждений.

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Напомним, военное положение в Украине продлили почти до конца апреля. Что следует знать и как себя вести — читайте в нашем материале.