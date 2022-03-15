Укр

В Украине приступили к мобилизации резервистов следующей очереди: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Брифинг Романа Горбача Новость обновлена 15 марта 2022, 16:48
Брифинг Романа Горбача

Полномасштабная война со страной-агрессором продолжается

На двадцатый день войны россии с украинским государством Вооруженные силы Украины приступили к мобилизации следующей очереди военнообязанных, которые не входили в список резервистов первой очереди.

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Об этом во вторник, 15 марта, заявил руководитель управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время очередного брифинга в Ukraine MediaCenter Kyiv.

Кого касается мобилизация

  • Граждане Украины, ранее проходившие службу и имеющие соответствующий опыт на определенных должностях, при желании могут быть отправлены непосредственно в боевые воинские части.
  • Граждане Украины, не имеющие опыта военной службы, однако подлежащие мобилизации, в обязательном порядке привлекаются к учениям по подготовке в соответствующих центрах Вооруженных сил и исключительно после получения необходимых навыков будут отправлены в расположение воинских частей.
  • Женщины, находящиеся на военном учете, также могут быть мобилизованы в боевые части на военную службу, однако на данный момент такой необходимости нет.

"Почти 100% резервистов, находившихся на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже находятся в своих боевых воинских частях и выполняют задачи по обороне государства. Поэтому сейчас было принято решение провести мобилизацию военнообязанных, не входивших в резервистов первой очереди.", — сообщил Горбач.

Что касается прекрасной половины украинского населения, то до сегодняшнего дня ни одна из гражданок Украины принудительно в ряды защитников государства мобилизована не была. По словам начальника управления персонала штаба, такой нужды сейчас нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на восьмой день полномасштабного военного вторжения рф в Украину, а именно 3 марта, украинский парламент утвердила указ о мобилизации в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мобилизация #ВСУ
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