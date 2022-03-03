Всеобщая мобилизация объявлена в Украине: что нужно знать

Украинцы уже давно начали мобилизироваться сами.

В четверг, 3 марта, на восьмой день полномасштабного военного вторжения рф в Украину Верховная Рада утвердила указ о мобилизации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента на своем официальном сайте.

Согласно документу, мобилизация должна быть проведена на территории всех регионов Украины, кроме АР Крым. Мобилизация должна пройти в течении 90 суток со дня вступления в силу данного указа.

Добавим, что указом предусмотрен призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, других воинских формирований Украины в объемах, определенных согласно мобилизационным планам.

Кабмину поручено обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением общей мобилизации, а СБУ осуществить меры контрразведывательного обеспечения во время выполнения общей мобилизации.

Отметим, Генеральному штабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первым под мобилизацию попадает оперативный резерв — бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или одной из волн мобилизации. Вторыми (при необходимости) – военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. В третью очередь будут призывать мобилизационный резерв — военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов в качестве офицеров запаса и не призывавшихся во время предыдущих мобилизационных кампаний. Далее, при необходимости, мобилизация распространится на общественный резерв.

Напомним, стартовал второй раунд переговоров между Украиной и Россией.