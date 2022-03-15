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В Украине планируют продлить военное положение

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Военное положение продляется на 30 суток Новость обновлена 15 марта 2022, 08:34
Военное положение продляется на 30 суток

Существующие ограничения продлят

В Украине планируют продлить военное положение еще на месяц от текущегос 05.30 26 марта почти до конца апреля.

Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Украине военное положение ввели в день нападения россии. Среди важных его аспектов:

  • особые режимы въезда-выезда,
  • ограничение свободы передвижения граждан и транспортных средств,
  • могут проверять документы и досматривать вещи,
  • усилят охрану критически важных объектов,
  • для призывников и военнообязанных вводится особый контроль,
  • действует комендантский час,
  • запрещена торговля алкоголем и оружием.

Также, для тех, кто может работать и не участвует в работе в "оборонке" или сфере жизнеобеспечения может быть введена трудовая повинность, а имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности может быть отчуждено.

Что такое военное положение
Что такое военное положение

Отметим, что срок в 30 дней до 26 апреля может быть изменен указом президента — в его власти сократить длительность военного положения или отменить его, если угроза устранена.

Как ранее писал "Телеграф" — в Украине идет двадцатый день борьбы с российскими захватчиками. Украинские военные героически обороняют города и другие населенные пункты, уничтожая технику противника.

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#Украина #Война #Военное положение
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