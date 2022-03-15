В Украине планируют продлить военное положение
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Существующие ограничения продлят
В Украине планируют продлить военное положение еще на месяц от текущего — с 05.30 26 марта почти до конца апреля.
Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.
Напомним, в Украине военное положение ввели в день нападения россии. Среди важных его аспектов:
- особые режимы въезда-выезда,
- ограничение свободы передвижения граждан и транспортных средств,
- могут проверять документы и досматривать вещи,
- усилят охрану критически важных объектов,
- для призывников и военнообязанных вводится особый контроль,
- действует комендантский час,
- запрещена торговля алкоголем и оружием.
Также, для тех, кто может работать и не участвует в работе в "оборонке" или сфере жизнеобеспечения может быть введена трудовая повинность, а имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности может быть отчуждено.
Отметим, что срок в 30 дней до 26 апреля может быть изменен указом президента — в его власти сократить длительность военного положения или отменить его, если угроза устранена.
Как ранее писал "Телеграф" — в Украине идет двадцатый день борьбы с российскими захватчиками. Украинские военные героически обороняют города и другие населенные пункты, уничтожая технику противника.