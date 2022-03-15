Существующие ограничения продлят

В Украине планируют продлить военное положение еще на месяц от текущего — с 05.30 26 марта почти до конца апреля.

Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Украине военное положение ввели в день нападения россии. Среди важных его аспектов:

особые режимы въезда-выезда,

ограничение свободы передвижения граждан и транспортных средств,

могут проверять документы и досматривать вещи,

усилят охрану критически важных объектов,

для призывников и военнообязанных вводится особый контроль,

действует комендантский час,

запрещена торговля алкоголем и оружием.

Также, для тех, кто может работать и не участвует в работе в "оборонке" или сфере жизнеобеспечения может быть введена трудовая повинность, а имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности может быть отчуждено.

Что такое военное положение

Отметим, что срок в 30 дней до 26 апреля может быть изменен указом президента — в его власти сократить длительность военного положения или отменить его, если угроза устранена.

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Как ранее писал "Телеграф" — в Украине идет двадцатый день борьбы с российскими захватчиками. Украинские военные героически обороняют города и другие населенные пункты, уничтожая технику противника.