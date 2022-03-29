ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области: подробности

Российские войска отошли от Кривого Рога на значительное расстояние.

Украинские военные отбросили российских оккупантов от админграницы Днепропетровской области, теперь они находятся на расстоянии в 40-60 км от Кривого Рога.

Об этом рассказал глава военной администрации города Александр Вилкул в видеообращении к горожанам.

"Враг не просто остановлен по всем направлениям, а уже и отброшен назад от дальних подступов к городу", — сказал он.

По его словам, ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов в Херсонской области, что заставило оккупантов отойти от Кривого Рога на 40 километров, а на некоторых направлениях и на все 60.

Вилкул добавил, что в настоящее время линия столкновения уже проходит в Херсонской области, а не на админгранице Днепропетровской.

Он добавил, что украинские защитники нанесли противнику серьезный ущерб и смогли захватить у россиян несколько единиц боевой техники.

Как сообщалось ранее, мэр Ирпеня (Киевская область) Александр Маркушин заявил, что город был полностью освобожден от оккупационных войск.

Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, который добавил, что врага уже оттесняют от столицы.