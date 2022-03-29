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ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у Херсонській області: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Армія Росії в Україні Новина оновлена 29 березня 2022, 03:47
Армія Росії в Україні

Російські війська відійшли від Кривого Рогу на відстань.

Українські військові відкинули російських окупантів від адмінкордону Дніпропетровської області, тепер вони знаходяться на відстані 40-60 км від Кривого Рогу.

Про це розповів голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул у відеозверненні до городян.

"Ворог не просто зупинено в усіх напрямках, а вже й відкинуто назад від далеких підступів до міста", — сказав він.

За його словами, ЗСУ звільнили ще кілька населених пунктів на Херсонщині, що змусило окупантів відійти від Кривого Рогу на 40 кілометрів, а на деяких напрямках і на всі 60.

Вілкул додав, що зараз лінія зіткнення вже проходить у Херсонській області, а не на адмінкордоні Дніпропетровської.

Він додав, що українські захисники завдали супротивнику серйозних збитків і змогли захопити у росіян кілька одиниць бойової техніки.

Як повідомлялося раніше, мер Ірпеня (Київська область) Олександр Маркушин заявив, що місто було повністю звільнено від окупаційних військ.

Згодом цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський, який додав, що ворога вже відтісняють від столиці.

Теги:
#Україна #Росія #Дніпропетровська область #Кривий Ріг
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