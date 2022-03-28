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На захід від Києва росія стягує війська, а на півдні активізувалися партизани – свіжі карти фронту в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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російські війська відступають із втратами Новина оновлена 28 березня 2022, 08:10
російські війська відступають із втратами

Оборонні бої йдуть на півдні, сході та півночі країни

російські війська не залишають намірів і продовжують атакувати Україну. Один із пріоритетних напрямків — столиця. Київ намагаються оточити з різних боків.

Експерти з Institute for the Study of War відзначають, що Україна проводить обмежені контратаки на схід від столиці, Харкова та в Сумській області. Передбачається, що це може дати можливість зірвати плани росії щодо відновлення наступів і відбити українську територію у ворога.

Загальна мапа бойових дій в Україні на 28 березня
Загальна мапа бойових дій в Україні на 28 березня

Операції на півдні та сході

Найчастіше атаки росіян за 24 години провалювалися, просування зафіксовано тільки в Маріуполі.

Бойові дії у Маріуполі продовжуються
Бойові дії у Маріуполі продовжуються

На північ від Маріуполя, у Харкові в районі Ізюма точаться бої між українськими захисниками та наступальними силами супротивника. Українці відбили Гусарівку (північний захід від міста) та захопили техніку російської 3-ї мотострілецької дивізії. росіяни намагаються закріпитися на південний схід від Ізюму.

На півдні України на Херсонщині навколо обласного центру діє український партизанський рух, що може заважати росії продовжувати наступ.

Наступ на Київ

росія не відмовляється від ідеї щодо захоплення Києва і керувати перегрупуванням військ у Білорусі та поновлення атаки із заходу може особисто командувач східним військовим округом генерал Олександр Чайко. Експерти вважають, що найближчим часом їм наступ не вдасться. Зазначимо, що на карті блакитним показані звільнені напередодні території, а колами місця боїв за останню добу.

Карта боїв навколо столиці
Карта боїв навколо столиці

Як раніше писав "Телеграф", українські військові провели низку контрнаступів, але путінська розвідка була помічена на заході України поблизу ще однієї української АЕС.

Теги:
#Війна #Карти
російські війська відступають із втратами
Україна
На захід від Києва росія стягує війська, а на півдні активізувалися партизани – свіжі карти фронту в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
російські війська відступають із втратами
На захід від Києва росія стягує війська, а на півдні активізувалися партизани – свіжі карти фронту в Україні
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