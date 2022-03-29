В Украине призывают мир ввести уголовную ответственность за символ "Z": подробности

Буква "Z" стала универсальным эмблемой поддержки русской власти и боевых действий со стороны рф

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с призывом ко всем государствам по введению уголовной ответственности за использование символа "Z" как способа публичной поддержки военной агрессии россии против Украины.

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Соответствующую информацию глава ведомства обнародовал на своей официальной странице в "Твиттере".

"Я призываю все государства криминализировать использование символа "Z" как способ публичной поддержки захватнической войны россии против Украины. "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена.", — говорится в тексте публикации.

Публикация главы МИД Украины в соцсети

Следует отметить, что войска нацистов из российской федерации подавляющее большинство своей техники, которая вторгается на украинские территории, обозначается буквой "Z". Сторонники войны в Украине, которую россия называет "спецоперацией", считают его символом поддержки армии, якобы борющейся с "неонацистами".

В настоящее время неизвестно, что означает эта буква на военной технике россии, однако в Министерстве обороны россии утверждают, что "Z" означает "Za Победу".

Что касается других экспертных мнений, то есть и предполагающие, что этот символ является обозначением определенных тактических групп, принадлежащих к российской армии, а критики называют его новой свастикой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что рашистский символ Z уже официально запретили в Чехии, Литве, Германии и еще в нескольких странах Европы. Теперь демонстрация этой буквы считается противозаконной, и за ее использование будут штрафовать.