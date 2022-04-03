"россия не тот сосед, каким мы ее считали": Финляндия до лета хочет определиться с НАТО

В Финляндии серьезно задумались о вступлении в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране пора серьезно пересмотреть свою позицию в отношении военной лояльности и принять решение о том, подавать заявку на вступление в НАТО или нет.

Об этом она сказала 2 апреля делегатам Социал-демократической партии, собравшимся в Хельсинки, передаёт Yle.

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По словам Марин, военная агрессия россии в Украине вынудила Финляндию пересмотреть свою политику безопасности.

"россия не тот сосед, каким мы ее считали", — сказала она.

По мнению премьера, решение о вступлении в НАТО должно быть принято Финляндией взвешенно, но быстро – уже этой весной.

Она сказала, что Финляндия столкнется с последствиями в любом случае – решит она стремиться к вступлению в альянс или нет.

Премьер-министр заявила, что в дискуссии по этому вопросу должны участвовать центральные институты Финляндии. Сама она раскроет свою личную позицию по НАТО, когда в ближайшие недели развернутся дискуссии о членстве.

Марин также добавила, что ей неизвестно о каких-либо нынешних членах НАТО, выступающих против потенциальной заявки Финляндии.

Отметим, что 25 февраля в Финляндии состоялось заседание парламента, во время которого было принято решение в случае накала ситуации в регионе отказаться от своего внеблокового статуса и вступить в НАТО.

В свою очередь россия отреагировала на такие действия и потребовала предоставить гарантии безопасности.

Военные эксперты считают, что если путина не остановить в Украине, то он нападет на Финляндию и Польшу.