Если путина не остановить, он может напасть на Польшу или Финляндию, – американский доброволец

Военный медик из США прибыл в Украину помочь в борьбе с агрессией кровавого диктатора владимира путина. Он рассказал "Телеграфу" о своих мотивах, и много ли еще ждать добровольцев

После объявления о создании в Украине Иностранного легиона для добровольцев, желающих воевать против россии в нашей стране, стали прибывать десятки людей из разных стран мира. Это и американцы, и грузины, и бойцы Французского легиона.

Сначала они попадают в Новояворовск, где проходят подготовку, тренировки, знакомятся с украинскими средствами связи и оружием. Затем добровольцев распределяют по Украине. В местной терробороне говорят, что большинство добровольцев – военные, прошедшие военные действия в Афганистане и Ираке.

"Телеграф" пообщался с одним из добровольцев, который только приехал в Украину. Его зовут Эрик Куронен и он из Сиэтла, США (чтобы посмотреть видео разговора, пролистайте в конец интервью).

Американский доброволец Эрик Куронен

– Расскажите, почему вы решили приехать в Украину?

– У меня есть родственники в Финляндии. Я был у них и когда услышал, что россия напала на Украину, я решил ехать. Ведь если путина не остановить, то через несколько лет рф может напасть на Польшу или Финляндию. Я должен защитить родных.

– А как вы попали в Украину?

– Я пошел в украинское посольство и предложил стать добровольцем. Потом через Польшу приехал сюда, меня проверили, встретили и сейчас я уже помогаю украинцам. У меня опыт военного медика.

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– Как отреагирует ваша страна, если вы станете частью военных сил другого государства?

– Это не будет проблемой. Ваши люди нуждаются в моей помощи. Ваш президент сделал призыв, что нужны волонтеры, мое правительство ничего со мной не сделает. В Америке у меня был большой опыт волонтером.

– Что вы будете делать дальше?

– Возможно, я уже скоро поеду в зону боевых действий и буду учить солдат первичной медицинской помощи. Возможно, это будет Киев или вблизи Мариуполя. Риски сейчас есть повсюду.

– Как долго вы будете в Украине?

– Я буду столько, сколько моя помощь понадобится украинцам.

Читайте также: Категория Политика Путин решил, как будет умирать. Остановите его! - Обращение полковника ФСБ Кровавая война в Украине поставила мир на грань выживания. Оказывается, желание президента России Владимира Путина завоевать страну-соседку имеет свое объяснение — ему нечего терять, он смертельно болен. К нам обратился один из российских силовиков с просьбой опубликовать его письмо. В России же подавляющее большинство сайтов прикрыли или прикроют после публикации подобного материала.

– Как многие американцы хотят ехать в Украину, возможно ваши друзья?

– Не думаю, что очень много, но еще будут ехать точно. Мои друзья скоро приедут, один из них уже добирается через Краков.

– А что вы слышали о ситуации в Украине до своего визита?

– Только то, что пишут в медиа о войне, и о том, что многие россияне деморализованы, они бегут и сдаются в плен. А украинцы очень сильны и смелы.

Как сообщал "Телеграф", это далеко не единичный случай, что иностранцы выступают за Украину в борьбе с россией, — ранее о поддержке Киева заявляли в Чечне, а в территориальную оборону Киева вступил экс-депутат госдумы рф Илья Пономарев.