Бывший депутат госдумы рф встал на защиту Киева и начал "отрезвлять" россиян

Бывший депутат госдумы ведет информационную войну против кремля.

Экс-депутат госдумы рф Илья Пономарев, который живет в Украине и имеет украинское гражданство, вступил в отряды территориальной обороны, чтобы воевать с российскими оккупантами.

Об этом он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"Я записался в тероборону. Я ждал, что будет штурм Киева непосредственно в первый день, соответственно, я был на позициях", – сказал Пономарев.

По словам Пономарева, он также ведет войну и на информационном фронте — запустил проект "Утро февраля" в Facebook и YouTube и информирует россиян о происходящем в Украине.

Политик уверен, что это будет более полезно, но если враг перейдет дальше в наступление, то он вернется на позиции.

В 2007-м и 2011 году Пономарев избирался депутатом госдумы рф по спискам партии "Справедливая Россия". Он единственный депутат, проголосовавший против аннексии Крыма россией в 2014 году.

Летом 2014 года политик покинул РФ: вначале переехал в США, затем – в Украину.

В 2015 году против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате средств инновационного центра "Сколково" (политик участвовал в его создании) и заочно арестовали.

В 2019 году получил украинское гражданство, сейчас живет в Киеве.

Отметим, ранее депутат госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выступил против войны с Украиной.

Российский сенатор Людмила Нарусова попыталась рассказть о реальных потерях россии и заявила, что в одной из рот российских "срочников", которых отправили на войну в Украину, выжило только 4 солдата из 100.