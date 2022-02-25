Еще один сосед России захотел в НАТО после нападения на Украину

Действия России не остались без внимания нейтральной Финляндии.

В Финляндии накануне вторжения России в Украину прошло заседание парламента, во время которого было принято решение в случае накала ситуации в регионе отказаться от своего внеблокового статуса и вступить в НАТО.

Об этом сообщает местное издание Yle.

"Угроза большой войны в настоящее время более реальная, чем когда-нибудь за долгие годы", — сообщила премьер страны Санна Марин во время заседания 23 февраля.

По ее словам, если в Финляндии остро поднимется вопрос национальной безопасности, то страна будет готова подать заявку на вступление в Альянс.

Как сообщалось ранее, Россия начала полномасштабное военное вторжение ранним утром 24 февраля. Вследствие обстрелов практически всех областей Украины было разрушено более 30 объектов гражданской инфраструктуры.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за один день погибли 137 украинцев и более 300 были ранены.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович до этого заявил, что с российской стороны погибли около 400 военнослужащих.

Вместе с тем корреспондент CNN в Киеве со ссылкой на источник в разведке сообщил, что в 2:00 пятницы, 25 февраля, планируется штурм украинской столицы.