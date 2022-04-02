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Война – день 38: оккупанты "умываются кровью", но готовят новый удар по Донбассу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Главные новости в Украине 2 апреля
Главные новости в Украине 2 апреля

Оперативно о главном за день.

В Украине начался 38-й день противостояния широкомасштабному российскому вторжению. Украинские военные перешли в контрнаступление и провели несколько массированных атак, что позволило отбросить врага от Киевщины и выбить его из Сумщины. Некоторые эксперты утверждают, что в Киевской области оккупанты буквально "умылись кровью". Однако, судя по картам боевых действий, российские солдаты все еще пытаются передислоцироваться на Донбасс, а также сосредотачивают внимание на Мариуполе.

В этом материале "Телеграф" ежечасно сообщает важнейшие новости за 2 апреля. При этом оперативная ситуация в Украине доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты продолжают перебрасывать боевую технику к границе Украины. Так длинные колоны были замечены в Белгородской области россии

Информацию за 30 марта можно узнать по ссылке: "Война — день 35: на фоне "успешных" переговоров россия наносит массированные ракетные удары городам Украины".

События российско-украинской войны за 31 марта описаны в материале:"Война — день 36: россия продолжает нести потери в живой силе и технике, но не прекращает обстреливать города Украины".

О том, что происходило в Украине 1 апреля, можно узнать в статье: "Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Онлайн #Текстовая трансляция #2 апреля
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