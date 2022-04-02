Укр

Подоляк: Длительной войны не будет, но без одной вещи не обойтись

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Украина нуждается в поддержке Запада Новость обновлена 02 апреля 2022, 11:06
Украина нуждается в поддержке Запада

Чтобы полностью разбить врага, нужна техническая подмога

Война в Украине, которая длится уже 37-ые сутки, не превратится в длительный конфликт по примеру Афганистана. Однако для этого нужно побыстрее разбить российскую армию на Донбассе.

Таким мнением в личном Telegram-канале поделился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в субботу, 2 апреля.

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По его мнению, украинцам не следует бояться "афганизации" этой войны, однако есть тревожные новости для отдельных регионов страны. Подоляк говорит, что российские военные уберутся со всех территорий, однако на юге и востоке попытаются закрепиться.

"[рф] попробует там наглухо окопаться поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия", — предполагает чиновник.

Советник главы ОП подчеркивает, что украинская армия сейчас еще больше нуждается в тяжелом вооружении, которое могут предоставить западные партнеры. Только таким образом, уверен он, россиян удастся "вынести подальше".

Под афганизацией же он подразумевает создание сильнейшего партизанского движения по всей стране, а в особенности — на временно оккупированных территориях. Однако возможность терроризировать местное население может остановить подобное сопротивление, а россия, как известно, не жалеет ни военных, ни мирных жителей.

Отметим, что сам президент Владимир Зеленский тоже призывает партнеров активизироваться насчет передачи оружия для Украины. Таким образом, говорит политик, ВСУ будут иметь, чем качественно защищать свою землю и одновременно покой Европы. Также Зеленский снова начал говорить о членстве в НАТО, несмотря на то, что россия против подобного шага Киева.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Офис Президента #Михаил Подоляк
Украина нуждается в поддержке Запада
Политика
Подоляк: Длительной войны не будет, но без одной вещи не обойтись
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