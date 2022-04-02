Италия ответила, готова ли стать гарантом безопасности для Украины
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Глава МИД Италии заявил, что они готовы стать гарантом безопасности нейтрального статуса Украины
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны стать гарантом безопасности в случае, если наша страна откажется от вступления в НАТО в качестве уступок рф для полного прекращения войны.
Об этом передает La Repubblica.
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"Итальянское правительство готово внести свой вклад в мирный процесс и гарантировать нейтралитет Украины", — заявил Ди Майо.
Кроме того, министр иностранных дел Италии добавил, что Рим нацелен на отдаление от российского рынка, в частности власти Италии готовы отказаться от российских энергоносителей.
Напомним, что украинская делегация во время переговорного процесса в Стамбуле заявила, что отказываться от получения гарантий безопасности, а также полной территориальной целостности Украины не собирается.
Ранее сообщалось, что российский президент путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии заявил, что в Украине якобы пока не созданы условия для прекращения войны.
Также ранее "Телеграф" сообщал, в Италии пообещали помочь восстановить Мариупольский драмтеатр, по которому российская авиация 16 марта нанесла удар. В тот момент в здании прятались сотни мирных жителей Мариуполя, в основном женщины и дети. При этом известно, что по обе стороны здания горожане нарисовали две большие надписи "Дети", чтобы избежать бомбардировки. Впрочем, россиян это не остановило.
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