Оккупанты задумали окружение украинских войск на Донбассе: свежая карта боев

Украинцы освобождают территории по всем направлениям, но на Востоке ситуация тяжелая.

Российские оккупанты, которые наживаются на горе украинцев, намерены окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

В субботу, 2 апреля, Министерство обороны Великобритании на своей официальной странице в Twitter опубликовало свежую карту боевых действий в Украине.

Карта боев в Украине

В Генштабе ВСУ сообщили, что в целях сковывания действий украинских войск захватчики будут продолжать удерживать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины (с республикой Беларусь и российской федерацией соответственно).

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии для блокирования города Чернигова. По имеющейся информации основная часть группировки оккупантов концентрируется и собирается уходить на территорию рф.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Захватчики продолжают наступление на Изюмском направлении.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.

В Южнобужском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Ранее сообщалось, что россия возбудила дело против ВСУ из-за пожара в Белгороде. "Телеграф" ведет онлайн 38-го дня полномасштабного вторжения рф в Украину.