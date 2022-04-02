Обокрали, а теперь продают: оккупанты решили нажиться на горе украинцев

Россияне обустроили базар, где продают награбленное в Украине имущество

В белорусском городе Наровля российские военные открыли рынок для торговли награбленным в Украине имуществом.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

На "базаре" оккупанты продают стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценности, авто, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметику.

Кроме того, военнослужащие рф, которые прибегают к мародёрству и грабежу украинцев, пытаются обменять похищенную валюту – доллары и евро, однако это у них вызывает сложности — белорусы предлагают россиянам обращаться в местные банки, но те отказываются из-за запрета командования.

Говорится, что российские мародеры отправили колонну грузовиков в рф с награбленными товарами. В частности, из города Бурынь (Конотопский р-н Сумская обл.).

В разведке добавили, что в белорусском городе Мозырь скапливаются российские военные КАМАЗы, наполненные вещами, добытыми путем мародерства в Украине. Награбленное отправляется в россию службой экспресс-доставки СДЭК.

За более чем месяц войны оккупанты неоднократно прибегали к мародерству, чем даже хвастались в разговорах со своими близкими. Солдаты армии рф все чаще остаются на украинской земле без еды, оружия, денег и медицинской помощи, что все чаще провоцирует их на мародерские поступки.