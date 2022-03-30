"Какой русский человек не сопрет ниче? Набирай все": перехват разговора оккупанта с родными

Мародерство стало для рашистов как обычный поход в супермаркет

Российские оккупанты все чаще прибегают к мародерству на украинских территориях и прямо признаются в телефонных разговорах с родными, что это для них уже стало привычной практикой.

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На 35 день войны Украины с россией представители Службы безопасности Украины обнародовали еще одно аудио перехваченного общения российского солдата с женой. Во время диалога рашист прямо признается любимой, что уже успел набрать для нее хорошей косметики и футболок хорошего качества, которые нашел в вынужденно покинутых украинцами домах.

В свою очередь, женщина отмечает, что кроме этого, ей еще нужен новый ноутбук, кроссовки и хороший спортивный костюм, призывая вражеского воина не медлить и забирать это все из восторженных домовладений.

Сам оккупант отмечает, что его коллеги выносят награбленное "целыми сумками".

"Какой русский человек не сопрет ниче, ты че!? Набирай, набирай все, че можешь — бери!", – отвечает на откровения оккупанта его "высокоморальная" жена.

Перехват разговора от СБУ

"Мы обязательно победим!", — неустанно подчеркивают в текстах своих публикаций наши защитники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время телефонного разговора, который удалось перехватить работникам СБУ, оккупант пожаловался, что командование российской армии убегает от боевых действий, а обычные солдаты остались без еды, оружия, денег и медицинской помощи, что все чаще провоцирует их на мародерские поступки.