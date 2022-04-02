631 танк и 1776 броневиков: новая сводка Генштаба о потерях оккупантов

На 37-день военного противостояния российская армия потеряла в Украине около 17,8 тысячи солдат и офицеров, а также больше 630 танков. Украинские защитники также активизировались насчет ликвидации систем реактивного огня врага — их количество наконец-то достигло сотни.

Свежую статистику по потерям врага опубликовали в Генеральном штабе ВСУ в субботу, 2 апреля.

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

Отметим, что российские оккупанты не устают бросать или собственноручно уничтожать свою технику. Однако и наши бойцы прикладывают невероятные усилия, чтобы вооружение "второй армии мира" постепенно превращалось в металлолом.

Итак, по состоянию на 2 апреля, захватчики уже лишились 631 танка, 1776 броневиков, 1236 различных автомобилей и 76 цистерн с топливом. Также было разбито 317 российских систем артиллерийского огня и сотня реактивных систем залпового огня.

Методично уничтожаются средство противовоздушной обороны — 54 единицы, и авиатехника противника — 143 самолета, 143 вертолета и 87 беспилотников.

Усилиями украинских военных на дно было пущено 7 катеров и кораблей российской армии, ликвидировано 24 единицы специальной техники, а также 4 пусковых установки ОТРК.

Отметим, что для борьбы с российскими оккупантами украинцы используют все доступные средства. Так, недавно отечественные десантники похвастались, как сбили два вертолета Ми-8 с помощью противотанкового комплекса.

Следует подчеркнуть, что не вся вражеская техника уничтожается. Некоторые из сохранивших боеспособность единиц модифицируются и ставятся на баланс ВСУ. Как, к примеру, огнеметная система "Солнцепек", которую наши парни отвоевали даже с полным боекомплектом.