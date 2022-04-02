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На антивоенных митингах в россии загребли даже непричастных (фото, видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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В российских городах снова проходят антивоенные акции Новость обновлена 02 апреля 2022, 16:24
В российских городах снова проходят антивоенные акции

Общее количество задержанных пока неизвестно

В ряде российских городов в субботу, 2 апреля, люди снова начали выходить на антивоенные акции. Их участников сразу задерживают представители правоохранительных органов. Хватают всех, кто попадается на глаза, даже если эти граждане просто проходили мимо или пили кофе рядом с местом, где собирались митингующие.

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Фотографии и видео с митингов обнародовал портал "SOTA".

Участников мирных акций уже по привычной "традиции" задерживают силовики
Участников мирных акций уже по привычной "традиции" задерживают силовики

Согласно имеющимся сведениям, в нескольких городах российской федерации в субботу, 2 апреля, начались акции протеста против войны россии с Украиной. В основном они немногочисленны, но в некоторых городах, в частности в Москве и Петербурге, правоохранители уже успели задержать десятки человек.

В свою очередь власти российской федерации заявляют, что россиянам протестовать не стоит, ведь все участники митингов получат наказание, согласно действующим законодательным нормам.

российские правоохранители хватали даже тех, кто просто проходил мимо
российские правоохранители хватали даже тех, кто просто проходил мимо

Под "горячую" руку силовиков попадали даже пожилые женщины.

Досталось от силовиков и пожилым жительница россии
Досталось от силовиков и пожилым жительница россии

В сети появилось несколько видеоподтверждений задержания участников акций протеста и даже тех, кто просто проходил или стоял рядом.

Под "горячую" руку росбойцев попали и простые прохожие

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии на митингах против войны в Украине силовики задерживают не только взрослое население, но и даже малолетних детей, что вызывает шквал негативных комментариев среди пользователей сети.

Теги:
#Митинг #Россия #Война #Задержание
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